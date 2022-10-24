Меган Маркл избавилась от тесного белья и показала публике острые соски

Меган Маркл избавилась от тесного белья и показала публике острые соски
Меган Маркл. Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Народ порадовался, что королева Елизавета не дожила до такого позора

Бывшая американская кинодива Меган Маркл немало крови попортила королевскому семейству. Красотка прочно привязала к себе супруга принца Гарри, однако считаться с установленными Букингемским дворцом правилами поведения так и не согласилась. Сегодня все информационное пространство обсуждает кадры эротического характера с герцогиней.

Бывшая артистка посчитала уместным отправиться за покупками в весьма скандальном наряде. Меган может похвастаться роскошным пышным бюстом и решила показать сокровенные прелести обширной публике.

Перед выходом из дома девушка скинула тесное нижнее белье и надела стильный комбинезон прямо на голое тело. Таким образом, невестка британского короля щеголяла по улице с торчащими сосками, которые явно выделялись на тонкой ткани модного наряда.

Подписчики знаменитости были шокированы. Люди напомнили забывчивой звезде, что она имеет прямое отношение к венценосному семейству и такое поведение явно не вписывается в рамки приличий. Однако американке все равно, нормы дозволенного явно ее не интересуют.

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