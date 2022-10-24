"Тебя несет": Красовский вышел на связь после громкого скандала с призывами "топить детей"

"Тебя несет": Красовский вышел на связь после громкого скандала с призывами "топить детей"
Антон Красовский. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущий перешел грани разумного

Сегодня, 24 октября, разгорелся огромный скандал, центром которого стал хорошо известный телеведущий Антон Красовский. Хамское заявление журналиста привело к тому, что телеканал RT принял решение разорвать с ним сотрудничество. Первый комментарий по поводу произошедшего дал виновник инцидента.

Скандал разгорелся из-за того, что во время беседы с известным писателем Сергеем Лукьяненко Красовский позволил себе неприемлемое высказывание. Собеседник телеведущего припомнил: в его детстве украинских малышей научили говорить, что Незалежная "оккупирована москалями".

Красовский в свойственной ему беспардонной манере объявил, что таких "надо было топить". Более того, журналист также добавил, что подобных деток следовало "сжигать в хатах". В ответ на это руководство телеканала RT объявило, что больше не собирается сотрудничать с болтливым журналистом.

Красовский вышел на связь и сообщил, что ему "очень неловко" из-за произошедшего.

"Бывает так: сидишь в эфире, тебя несет", – объяснил свое поведение Антон.

Телеведущий очень сожалеет, что не заметил границы дозволенного и просит у всех "обалдевших" прощение.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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