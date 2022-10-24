Актриса из "Акушерки" поразила поклонников фигурой

Известная российская артистка Ирина Пегова произвела настоящий фурор в интернет-пространстве. Зрители очень любят актрису за блистательную игру в большом количестве популярных телесериалов. Однако мало кто знает, какой сногсшибательной красоткой Пегова является в обычной жизни.



Талантливая артистка завоевала любовь зрителей после исполнения ролей в таких телесериалах, как "Акушерка", "Варенька", "Пищеблок", "Право выбора" и других. Теперь внимание публики подогрел жаркий кадр.

Ирина нарядилась в тугое черное платье с экстремально откровенным декольте. Девушка является счастливой обладательницей роскошного бюста, размеры которого восхитили мужскую часть ее поклонников. "Ложбинка греха" Пеговой не на шутку разволновала армию фанатов.

Действительно, красотке есть, чем похвастаться. Кадр получился весьма пикантным и вызвал бурную реакцию интернет-пользователей. На фотографии артистка позирует с широко открытым ртом. Такой чувственный образ пришелся по вкусу поклонникам, которые засыпали своего кумира комплиментами.