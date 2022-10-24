Звезда сериалов Ирина Пегова вывалила огромную грудь из тугого платья

Звезда сериалов Ирина Пегова вывалила огромную грудь из тугого платья
Ирина Пегова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса из "Акушерки" поразила поклонников фигурой

Известная российская артистка Ирина Пегова произвела настоящий фурор в интернет-пространстве. Зрители очень любят актрису за блистательную игру в большом количестве популярных телесериалов. Однако мало кто знает, какой сногсшибательной красоткой Пегова является в обычной жизни.

Талантливая артистка завоевала любовь зрителей после исполнения ролей в таких телесериалах, как "Акушерка", "Варенька", "Пищеблок", "Право выбора" и других. Теперь внимание публики подогрел жаркий кадр.

Ирина нарядилась в тугое черное платье с экстремально откровенным декольте. Девушка является счастливой обладательницей роскошного бюста, размеры которого восхитили мужскую часть ее поклонников. "Ложбинка греха" Пеговой не на шутку разволновала армию фанатов.

Фото: соцсети

Действительно, красотке есть, чем похвастаться. Кадр получился весьма пикантным и вызвал бурную реакцию интернет-пользователей. На фотографии артистка позирует с широко открытым ртом. Такой чувственный образ пришелся по вкусу поклонникам, которые засыпали своего кумира комплиментами.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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