Киркоров публично врезал бежавшей из России Наргиз

Киркоров публично врезал бежавшей из России Наргиз
Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артиста возмутили резкие слова в свой адрес

Филипп Киркоров собирается дать концерт в Узбекистане. Афиша с его предстоящим выстулением попалась на глаза бежавшей из России певице Наргиз, которая после начала СВО стала делать резкие заявления в адрес всего, что связано с РФ. 

Артистка написала непечатное выражение в адрес Киркорова, мимо которого он проходить не стал. Певца настолько возмутило двуличное замечание, что он, в виде редкого исключения, даже посвятил своему ответу запись в соцсетях.

Знаменитость скопировал публикацию Наргиз, в которой она позволила себе резкость. Он отметил, что еще некоторое время назад она заискивала перед ним и лебезила – и сейчас, судя по всему, совести у нее не осталось совсем. 

После ряда резких высказываний Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет – до 2072 года. К тому моменту ей должно исполниться 102 года. 

Источник: РИА ФАН
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