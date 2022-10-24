Артиста возмутили резкие слова в свой адрес

Филипп Киркоров собирается дать концерт в Узбекистане. Афиша с его предстоящим выстулением попалась на глаза бежавшей из России певице Наргиз, которая после начала СВО стала делать резкие заявления в адрес всего, что связано с РФ.

Артистка написала непечатное выражение в адрес Киркорова, мимо которого он проходить не стал. Певца настолько возмутило двуличное замечание, что он, в виде редкого исключения, даже посвятил своему ответу запись в соцсетях.

Знаменитость скопировал публикацию Наргиз, в которой она позволила себе резкость. Он отметил, что еще некоторое время назад она заискивала перед ним и лебезила – и сейчас, судя по всему, совести у нее не осталось совсем.

После ряда резких высказываний Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет – до 2072 года. К тому моменту ей должно исполниться 102 года.