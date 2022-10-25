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Известная российская артистка Юлия Куварзина всегда пользовалась особым расположением зрителя за роли очаровательных пухленьких обаяшек в ряде популярных телесериалов. Теперь же поклонники бьют тревогу: знаменитость резко сбросила вес и очень изменилась.
Куварзина получила народную любовь после блистательных ролей в таких популярных телесериалах, как "Не родись красивой", "Воронины" и других.
Летом Юлия отпраздновала 47-й день рождения. Недавно знаменитость вышла в свет и поразила поклонников изменениями во внешности. Стоит отметить, что артистка явно провела работу с лишними килограммами. Звезда заметно похудела, однако вместе с этим пришли и другие изменения во внешности.
Наблюдательные поклонники отметили, что волосы любимицы публики потускнели, а лицо стало испещрено морщинами. Такие перемены серьезно озаботили фанатов.
Как известно, в последнее время Куварзина практически не появляется на экранах – артистке пока не предлагают новые роли в кинопроектах. В связи с этим знаменитость решила сконцентрироваться на театральной деятельности. Кроме того, в этом году она стала студенткой Московского института психоанализа.
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