Пышнотелая любимица публики заметно сдала

Известная российская артистка Юлия Куварзина всегда пользовалась особым расположением зрителя за роли очаровательных пухленьких обаяшек в ряде популярных телесериалов. Теперь же поклонники бьют тревогу: знаменитость резко сбросила вес и очень изменилась.



Куварзина получила народную любовь после блистательных ролей в таких популярных телесериалах, как "Не родись красивой", "Воронины" и других.

Летом Юлия отпраздновала 47-й день рождения. Недавно знаменитость вышла в свет и поразила поклонников изменениями во внешности. Стоит отметить, что артистка явно провела работу с лишними килограммами. Звезда заметно похудела, однако вместе с этим пришли и другие изменения во внешности.

Наблюдательные поклонники отметили, что волосы любимицы публики потускнели, а лицо стало испещрено морщинами. Такие перемены серьезно озаботили фанатов.

Как известно, в последнее время Куварзина практически не появляется на экранах – артистке пока не предлагают новые роли в кинопроектах. В связи с этим знаменитость решила сконцентрироваться на театральной деятельности. Кроме того, в этом году она стала студенткой Московского института психоанализа.