Возможно, причиной стала серьезная болезнь

Все информационное пространство обсуждает тревожный инцидент, произошедший на концерте знаменитой американской певицы Кэти Перри. Звезда привычно радовала своих поклонников популярными песнями, однако в какой-то момент что-то пошло не так.



Социальные сети облетел видеоролик, на котором получившая мировую известность певица пытается совладать с глазом. Неожиданно звездное око перестало слушаться свою хозяйку и отказалось открываться.

Сначала зрители предположили, что трюк с глазом является частью шоу, однако быстро стало понятно, что для американки произошедшее также оказалось неожиданностью. Кэти несколько раз тщетно пыталась открыть глаз рукой, прикладывая пальцы к виску.

К счастью, в конце-концов артистке удалось совладать с собственным организмом и открыть глаза. После этого Перри продолжила выступление.

Однако инцидент сильно озадачил поклонников знаменитости. Некоторые предположили, что проблемы с лицом могут быть вызваны серьезной болезнью. Например, параличом лица. Официальных комментариев от артистки пока не поступало.