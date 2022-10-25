Раскрыта правда об эмиграции Собчак

Родительница знаменитости рассказала подробности

Людмила Нарусова, мать Ксении Собчак, во время посещения одного из светских мероприятий в Москве разговорилась со своей хорошей знакомой – Ириной Млодик, третьей женой Эммануила Виторгана. Тема разговора касалась вероятной эмиграции телеведущей в Израиль, сообщает Дни.ру. 

Сперва Млодик показала фотографии своих детей, а после спросила про дочь Нарусовой – правда ли, что та решила уехать из России. Сенатор ответила на этот вопрос коротко, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Чушь", – заявила мать Собчак. 

Слухи о том, что телеведущая собирается покинуть страну пошли после того, как ее вместе с сыном и бывшим супругом Максимом Виторганом застали возле израильского посольства с документами. Позже на месте появился Константин Богомолов с бывшей супругой Дарьей Мороз и дочерью. 

Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

"Последствия слишком серьезные": физик-ядерщик разгромил идею Украины о "грязной бомбе"

Эксперт не верит, что украинцы могут решиться на это

Зашли с реки: украинские войска бросились на прорыв линии обороны Херсона

Херсонское направление остается горячей точкой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей