Родительница знаменитости рассказала подробности

Людмила Нарусова, мать Ксении Собчак, во время посещения одного из светских мероприятий в Москве разговорилась со своей хорошей знакомой – Ириной Млодик, третьей женой Эммануила Виторгана. Тема разговора касалась вероятной эмиграции телеведущей в Израиль, сообщает Дни.ру.

Сперва Млодик показала фотографии своих детей, а после спросила про дочь Нарусовой – правда ли, что та решила уехать из России. Сенатор ответила на этот вопрос коротко, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Чушь", – заявила мать Собчак.

Слухи о том, что телеведущая собирается покинуть страну пошли после того, как ее вместе с сыном и бывшим супругом Максимом Виторганом застали возле израильского посольства с документами. Позже на месте появился Константин Богомолов с бывшей супругой Дарьей Мороз и дочерью.