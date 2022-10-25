Сунула в рот: Рудова снялась в неприличном виде с вывалившейся грудью

Сунула в рот: Рудова снялась в неприличном виде с вывалившейся грудью
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сразила публику наповал

Наталья Рудова опубликовала на своей странице новый провокационный снимок. Актриса предстала в роковом образе в черной косухе и дырявых джинсах.

Звезда сериала "Татьянин день" продемонстрировала подтянутый живот и пышную грудь, которую туго обтянул топик. В качестве дополнения к отвязному образу артистка решила надеть черные очки и дополнить все леденцом, который сунула в рот. Знаменитость пошутила, что в таком откровенном виде она решила отправиться за хлебом.

Фото: соцсети

По данным СМИ, пост, опубликованный в сториз Рудовой, получил шквал комментариев со стороны публики. Некоторые отметили, что фигура у 39-летней артистки просто отличная, кто-то написал, что образ выглядит на ней очень хорошо.

"Топ сдавил пампушки", – не стесняясь отметили третьи. 

Звезда, к слову, регулярно публикует на своей странице откровенные фотографии, чем невероятно радует свою мужскую аудиторию. 

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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