Еле прикрыла срам: Любовь Толкалина скинула трусы на публике

Еле прикрыла срам: Любовь Толкалина скинула трусы на публике
Любовь Толкалина. Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда заставила народ понервничать

Известная российская актриса Любовь Толкалина славится своей готовностью эпатировать поклонников. О новых громких ролях артистки пока ничего не слышно, однако это полностью компенсируется провокационными снимками в обнаженном виде.

На этот раз Любовь превзошла сама себя. Для свежей фотосессии артистка полностью оголилась. Знаменитость крупным планом сфотографировала лицо – губы актрисы накрашены ярко-красной помадой.

Однако главная изюминка фотоснимка расположилась чуть поодаль, за спиной знаменитости. Там стоит большое зеркало, в котором отразился звездный тыл. Оказалось, Толкалина выставила на всеобщее обозрение фотографию, на которой она полностью голая.

Дабы не нарушать требования цензуры, актриса слегка прикрыла самую пикантную часть ягодиц тряпочкой. Поклонники пришли в восторг от смелости своего кумира. Впрочем, некоторые считают, что в 44 года стоит вести себя более сдержанно.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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