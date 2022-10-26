Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Известная российская юмористка Юлия Михалкова постоянно держит своих поклонников в напряжении изобилием эротических фотосессий. Красотка может похвастаться роскошной фигурой, что регулярно демонстрирует благодарной публике.
Некогда артистка блистала в популярном юмористическом шоу "Уральские пельмени", а теперь покоряет социальные сети. На этот раз любимица публики продемонстрировала поклонникам крепкие бедра и подтянутый живот.
Девушка вызывающе распласталась на роскошном диване. Руки знаменитости закинуты за голову, а стройное звездное тело выставлено вперед в призывной позе. Михалкова одета в тугую кожаную юбку и плотный черный топ.
Разумеется, поклонники не могли пройти мимо такого дразнящего кадра. Мужская часть подписчиков засыпала знаменитость комплиментами, а женская порадовалась, что и в 39 лет можно выглядеть не хуже 18-летних девушек. Очевидно, что Юлия много времени проводит в зале и тщательно следит за своей фигурой.
США явно готовятся к кровопролитному конфликту
ВСУ не оставляют попытки прорваться за линию обороны