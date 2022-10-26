Обтянутая кожей Михалкова сверкнула крепкими бедрами в дерзкой позе

Обтянутая кожей Михалкова сверкнула крепкими бедрами в дерзкой позе
Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка не на шутку разволновала поклонников

Известная российская юмористка Юлия Михалкова постоянно держит своих поклонников в напряжении изобилием эротических фотосессий. Красотка может похвастаться роскошной фигурой, что регулярно демонстрирует благодарной публике.

Некогда артистка блистала в популярном юмористическом шоу "Уральские пельмени", а теперь покоряет социальные сети. На этот раз любимица публики продемонстрировала поклонникам крепкие бедра и подтянутый живот.

Девушка вызывающе распласталась на роскошном диване. Руки знаменитости закинуты за голову, а стройное звездное тело выставлено вперед в призывной позе. Михалкова одета в тугую кожаную юбку и плотный черный топ.

Фото: соцсети

Разумеется, поклонники не могли пройти мимо такого дразнящего кадра. Мужская часть подписчиков засыпала знаменитость комплиментами, а женская порадовалась, что и в 39 лет можно выглядеть не хуже 18-летних девушек. Очевидно, что Юлия много времени проводит в зале и тщательно следит за своей фигурой.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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