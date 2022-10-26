Дошло до полиции: Витас устроил драку в ночном клубе

Дошло до полиции: Витас устроил драку в ночном клубе
Витас. Фото: Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
А комментарии за него дает продюсер

Исполнитель Витас оскандалился после того, как СМИ облетела новость о нападении певца на мужчину. По некоторым данным, исполнитель устроил потасовку в одном из московских караоке-баров, применив перцовку.

В итоге на певца написали заявление в правоохранительные органы. Медиа сообщают, что в выходной день Витас решил отдохнуть ночью с друзьями в клубе. Музыканту якобы не понравилось, как вел себя один из гостей – он попросил того покинуть клуб. Просьба была отклонена, мужчины устроили драку. Охранники выпроводили буйного артиста, а пострадавшего увезли в больницу с химическим ожогом глаз.

Продюсер Витаса Сергей Пудовкин считает произошедший инцидент не более чем мелким "недоразумением", и считает, что тема должна быть исчерпана – обоим нужно поговорить, принести извинения и "выпить стопку". Ни до каких судов дело доводить не стоит.

Пудовкин уточнил, что за Витасом привычки выпить не замечал, однако тот часто захаживает в клубы. Дело-то житейское: не поделил столик, шумная компания, дамы, слово за слово – и началась потасовка.

Источник: Prozvezd ✓ Надежный источник
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