А комментарии за него дает продюсер

Исполнитель Витас оскандалился после того, как СМИ облетела новость о нападении певца на мужчину. По некоторым данным, исполнитель устроил потасовку в одном из московских караоке-баров, применив перцовку.

В итоге на певца написали заявление в правоохранительные органы. Медиа сообщают, что в выходной день Витас решил отдохнуть ночью с друзьями в клубе. Музыканту якобы не понравилось, как вел себя один из гостей – он попросил того покинуть клуб. Просьба была отклонена, мужчины устроили драку. Охранники выпроводили буйного артиста, а пострадавшего увезли в больницу с химическим ожогом глаз.

Продюсер Витаса Сергей Пудовкин считает произошедший инцидент не более чем мелким "недоразумением", и считает, что тема должна быть исчерпана – обоим нужно поговорить, принести извинения и "выпить стопку". Ни до каких судов дело доводить не стоит.

Пудовкин уточнил, что за Витасом привычки выпить не замечал, однако тот часто захаживает в клубы. Дело-то житейское: не поделил столик, шумная компания, дамы, слово за слово – и началась потасовка.