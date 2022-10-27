Дочь Игоря Лифанова бесстыже выставила на публику голую грудь

Дочь Игоря Лифанова бесстыже выставила на публику голую грудь
Игорь Лифанов. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка показала народу сокровенные прелести

Знаменитый российский артист Игорь Лифанов пользуется уважением и почетом среди многомилионной армии поклонников. Оказалось, его дочка Анастасия решила пойти по стопам знаменитого родителя и тоже снимается в кино. При этом 27-летняя красотка явно не страдает излишней скромностью.

В социальных сетях бурно обсуждают свежий кадр с начинающей звездой. На нем наследница Лифанова предстала в весьма пикантном виде. Красотка скинула с себя нижнее белье и прикрыла самые интересные части груди лишь просторным пиджаком.

Таким образом, тело девушки: шея, зона декольте, бюст, подтянутый живот – все это стало достоянием общественности, поклонники смогли рассмотреть изгибы знаменитости в мельчайших подробностях.

Фото: Экспресс-газета

В таком виде Анастасия рискнула прийти на пресс-показ питерской комедии "Золотые соседи". Любопытно, что в этой киноленте сыграл известный музыкант и главный хулиган Санкт-Петербурга Сергей Шнуров.

В коротком интервью Анастасия объявила, что хочет связать свою жизнь с творчеством и чувствует явную предрасположенность к актерской стезе. В любом случае, эпатировать публику откровенным видом красотка уже научилась.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
новости партнеров

Ни одно ПВО в мире не справится с роем российских дронов - генерал НАТО

А Украине придется пока справляться как-нибудь самой с этой проблемой

Армия России разгромила топливную базу ВСУ

Украинским танкистам придется туго без нефтехранилища

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей