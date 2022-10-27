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Знаменитый российский артист Игорь Лифанов пользуется уважением и почетом среди многомилионной армии поклонников. Оказалось, его дочка Анастасия решила пойти по стопам знаменитого родителя и тоже снимается в кино. При этом 27-летняя красотка явно не страдает излишней скромностью.
В социальных сетях бурно обсуждают свежий кадр с начинающей звездой. На нем наследница Лифанова предстала в весьма пикантном виде. Красотка скинула с себя нижнее белье и прикрыла самые интересные части груди лишь просторным пиджаком.
Таким образом, тело девушки: шея, зона декольте, бюст, подтянутый живот – все это стало достоянием общественности, поклонники смогли рассмотреть изгибы знаменитости в мельчайших подробностях.
В таком виде Анастасия рискнула прийти на пресс-показ питерской комедии "Золотые соседи". Любопытно, что в этой киноленте сыграл известный музыкант и главный хулиган Санкт-Петербурга Сергей Шнуров.
В коротком интервью Анастасия объявила, что хочет связать свою жизнь с творчеством и чувствует явную предрасположенность к актерской стезе. В любом случае, эпатировать публику откровенным видом красотка уже научилась.
А Украине придется пока справляться как-нибудь самой с этой проблемой