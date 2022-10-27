Поклонники покрылись испариной, глядя на "ложбинку греха" фигуристки

Знаменитая олимпийская чемпионка, профессиональная танцовщица на льду Алина Загитова пробует себя в новом амплуа. Недавно красотка разместила в социальных сетях видеоролик, на котором подпевает популярной молодежной композиции. Однако больше всего поклонников заинтересовал дерзкий образ спортсменки.



Алина надела простую белую блузку, изюминкой которой стало весьма глубокое декольте. Благодаря такому выбору одежды все желающие смогли в деталях рассмотреть формы внушительного бюста фигуристки.

"Все, Алинка запела! А ничего так получилось! Я же говорю, то ли еще будет! Как всегда красива, моя Красная Каролева! Шикарная!", "А девочка созрела. Завидная красавица. Будет (уже стала) светской львицей", "Алиночка, ты прекрасна. Желаю тебе благородных знакомств. Может мы все же увидим тебя в нашем большом кино, с отличным сценарием", – пишут поклонники.

Публика пришла в восторг от смелого образа. В комментариях люди пишут, что горячий кадр заставил их не на шутку разволноваться. Красота двадцатилетней фигуристки произвела фурор в Сети.