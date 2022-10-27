Молодая жена Прилучного решила добавить в жизнь немного эротики

Немногим более двух месяцев прошло с пышной свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Молодожены до сих пор остаются в центре внимания.

Неизвестно, как у пары на самом деле обстоят дела в быту, однако интерес фанатов подогревается новыми фотографиями. Молодая супруга Прилучного решила побаловать себя фотосессией и примерить новые образы.

Так, Зепюр облачилась в черное кожаное платье с глубоким декольте. Из прочего – массивная цепь и золотые серьги.

В Сети еще гуляют видеоролики с подготовкой к фотосету, где визажист наносит Зепюр необходимую косметику на зону декольте. Кто-то из публики увидел в этих движениях нечто эротичное, и принялся обвинять актрису в открытости. Впрочем, людей хлебом не корми, дай только покомментировать.