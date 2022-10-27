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У Архипа Глушко есть все, о чем мечтает каждый: достаток, уверенность в своем будущем и красотка. Мелисса Волынкина, девушка парня, однако, вселяет в родителей беспокойство за сына и за его выбор.
Архип горячно влюблен в рыжеволосую красотку. Девушку пригласили в особняк жить с парнем. А работать не шесте ей уже никто не разрешил. Стриптизерша когда-то могла получать очень приличные деньги за свое ремесло. Что самое интересное, именно папа Архипа, профессиональный коллега девушки, выступил против того, чтобы та продолжила карьеру стриптизерши.
Позднее Архип со своей красоткой уехал из дома. Квартиру им оплачивает щедрая мама. Мелисса вроде бы и не вернулась к старой работе, но рекламирует ее у себя в микроблоге: выставила в соцсети фото с обнаженными бедрами. Интимные части тела неизвестной прикрывают лишь кожаные ремешки.
Непонятно, чем руководствовалась Мелисса – теперь публика волнуется за Архипа Глушко и его состояние.
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