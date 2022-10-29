"Я в большой беде": Собчак сделала первое заявление после побега из России

"Я в большой беде": Собчак сделала первое заявление после побега из России
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналистка прошлась по всем, кто распространяет против нее фейки

Телеведущая Ксения Собчак после заведенного на ее коммерческого директора уголовного дела уехала из России. Мужчину обвиняют в вымогательстве, а на саму звезду обрушилась волна ненависти. В своем Telegram она решила обратиться ко всем, кто устроил против нее травлю.

По словам Собчак, сейчас она "отрезана" от своих близких и редко открывает соцсети. Но когда руки до этого все же доходят, то ее шокирует объем вывалившейся на нее грязи.

"А чем вы, господа, отличаетесь от тех, кого ненавидите? Может быть, ничем?", – написала она.

Все обвинения в адрес ее сотрудников она назвала лживыми, отметив, что насмехаться над уголовным сроком в 15 лет для двух молодых парней – кощунственно. 

Больше всего ее возмутил признанный иноагентом журналист Плющев, который стал распространять фейки про ее мать Людмилу Нарусову и извинился за это позже, но очень формально. По ее мнению, все ее ненавидят за то, что она не принадлежит ни чьей тусовке – ни провластной, ни оппозиционной. 

"И как же я вас презираю за то, какие вы мелкие и мелочные. Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер",

– подытожила она. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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