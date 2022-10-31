Бодибилдерша заявила, что никакими фильтрами не пользовалась

Наследница российской актрисы Марии Шукшиной Анна выложила очередное фото после спортзала – на этот раз в кружевах и сапогах. 33-летняя бодибилдерша призналась, что откровенно "кайфует" от себя и своей красоты.

Анна уточнила, что фотография сделана без фильтров. На снимке наследница актрисы позирует в кружевном боди, выставив свои накачанные бедра. Впрочем, публика обратила внимание и на грудь, и на отлично прорисованный пресс, заслуженный болью и литрами пота на изнуряющих тренировках.

Анна увлеклась бодибилдингом несколько лет назад. На ТВ рассказывала, что так раскачалась, что шокировала семью. Однако в итоге 33-летняя красотка достигла формы, о которой мечтала.

У Шукшиной-младшей есть ребенок – восьмилетний Вячеслав. Зарабатывает на жизнь Анна персональными тренировками, за один час берет до 2500 рублей.