"Красотка": дочь Шукшиной похвасталась накачанным телом в кружевном боди

"Красотка": дочь Шукшиной похвасталась накачанным телом в кружевном боди
Мария Шукшина. Фото: Natalya Loginova/www.globallookpress.com
Бодибилдерша заявила, что никакими фильтрами не пользовалась

Наследница российской актрисы Марии Шукшиной Анна выложила очередное фото после спортзала – на этот раз в кружевах и сапогах. 33-летняя бодибилдерша призналась, что откровенно "кайфует" от себя и своей красоты.

Анна уточнила, что фотография сделана без фильтров. На снимке наследница актрисы позирует в кружевном боди, выставив свои накачанные бедра. Впрочем, публика обратила внимание и на грудь, и на отлично прорисованный пресс, заслуженный болью и литрами пота на изнуряющих тренировках.

Анна увлеклась бодибилдингом несколько лет назад. На ТВ рассказывала, что так раскачалась, что шокировала семью. Однако в итоге 33-летняя красотка достигла формы, о которой мечтала.

У Шукшиной-младшей есть ребенок – восьмилетний Вячеслав. Зарабатывает на жизнь Анна персональными тренировками, за один час берет до 2500 рублей.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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