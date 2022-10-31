Пышные формы звезды стремятся на свободу

Известная блогерша, жена знаменитого рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова может похвастаться поистине идеальными формами. Красотка помешана на красоте, бдительно следит за режимом питания и немало времени проводит в спортивных залах. Благодаря этому фигура девушки вот уже много лет будоражит сознание мужской части населения страны.



Для того чтобы публика не потеряла интерес к персоне Самойловой, она постоянно экспериментирует с образами. На этот раз красотка вырядилась в Русалочку. Знаменитая блогерша надела юбку в виде рыбьего хвоста и топ-ракушки.

Откровенный наряд позволил всем желающим в деталях рассмотреть подтянутую форму знаменитости. Оксана может похвастаться идеальным прессом и упругой грудью. На самом интересном месте пышного бюста расположилась морская звезда.

Многочисленные поклонники звездной персоны пошли в восторг от ее внешнего вида и засыпали Оксану комплиментами. При этом стоит помнить, что у девушки четыре ребенка, однако это не мешает ей выглядеть на все 100%.