"Просто секси": обтянутая латексом 58-летняя жена Игоря Крутого взволновала публику

"Просто секси": обтянутая латексом 58-летняя жена Игоря Крутого взволновала публику
Игорь Крутой. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитости есть, что показать

Известный американский праздник Хэллоуин полюбился жителям многих стран. В России тоже любят праздновать торжество, связанное с нечистой силой и разными монстрами. Семейство легендарного российского композитора Игоря Крутого не осталось в стороне. Провокационный костюм супруги артиста Ольги произвел фурор в Сети.

58-летняя красотка не постеснялась обтянуть тело латексом. Ольга Крутая нарядилась в соблазнительную Женщину-кошку. Такой же костюм выбрала для себя старшая дочка композитора Виктория. Стоит отметить, что любимые женщины Крутого выглядят просто восхитительно – мама и наследница похожи на сестер.

Представительницы звездного семейства позируют в домашней обстановке – судя по всему, красотки примеряют наряды для грядущей вечеринки. Ольга и Виктория встали в одинаковые позы и эффектно выставили стройные бедра.

Фото: соцсети

Поклонники поразились, что жена композитора в столь почтенном возрасте выглядит настолько сногсшибательно.

"Просто секси", "Две красотки", "Очень горячо", "Какие красавицы", – пишут взволнованные интернет-пользователи.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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