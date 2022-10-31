Знаменитости есть, что показать

Известный американский праздник Хэллоуин полюбился жителям многих стран. В России тоже любят праздновать торжество, связанное с нечистой силой и разными монстрами. Семейство легендарного российского композитора Игоря Крутого не осталось в стороне. Провокационный костюм супруги артиста Ольги произвел фурор в Сети.



58-летняя красотка не постеснялась обтянуть тело латексом. Ольга Крутая нарядилась в соблазнительную Женщину-кошку. Такой же костюм выбрала для себя старшая дочка композитора Виктория. Стоит отметить, что любимые женщины Крутого выглядят просто восхитительно – мама и наследница похожи на сестер.

Представительницы звездного семейства позируют в домашней обстановке – судя по всему, красотки примеряют наряды для грядущей вечеринки. Ольга и Виктория встали в одинаковые позы и эффектно выставили стройные бедра.

Поклонники поразились, что жена композитора в столь почтенном возрасте выглядит настолько сногсшибательно.

"Просто секси", "Две красотки", "Очень горячо", "Какие красавицы", – пишут взволнованные интернет-пользователи.