Певица наслаждается своей женственностью

Знаменитая российская исполнительница Наташа Королева всегда славилась роскошными формами. Годы идут, однако красота исполнительницы хитов "Желтые тюльпаны", "Маленькая страна", "Дельфин и русалка" не увядает.



Очевидно, что Королева испытывает особую слабость к повышенному вниманию, поэтому всегда пытается обратить взор публики на себя. На этот раз активные обсуждения в интернет-пространстве начались после того, как Королева вышла на сцену в весьма откровенном наряде.

49-летняя знаменитость выбрала для выступления клетчатое платье с максимально глубоким декольте. По сути, практически весь бюст Наташи был выставлен на обозрение удивленной публики. При этом невооруженным глазом видно, что визажист потрудился не только над лицом артистки, но и над зоной декольте – напудренная грудь знаменитости выглядит весьма аппетитно.

Стоит отметить, что некоторым откровенный наряд показался излишне вульгарным. Впрочем, за десятилетия творчества Наташа Королева обзавелась преданной армией фанатов, которая только восторгается смелостью своего кумира.