36-летняя Глюкоза с шикарной фигурой устроила на пляже эротику

36-летняя Глюкоза с шикарной фигурой устроила на пляже эротику
Глюкоза. Фото: City News Moskva/www.globallookpress.com
Все так же горяча

Известная российская исполнительница Глюк’oZa поделилась с любимыми подписчиками фото, на котором позирует в нижнем белье и короткой белой майке. 36-летняя Наталья Чистякова-Ионова, как оказалось, год от года становится все лучше, а теперь и вовсе превзошла всех конкуренток.

На первом снимке, сделанном на каком-то солнечном курорте, Наталья позирует в закрытом светлом купальнике, томно смотря вверх на камеру.

А на второй фотографии певица показывает поклонникам свою подтянутую фигуру в кроп-топе и короткой майке до пупка. Кстати, лифчика на блондинке не было.

"Солнце, как мы тебя ждали", – звезда в экстремистской социальной сети свою публикацию.

Источник: Спорт КП ✓ Надежный источник
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