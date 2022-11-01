Все так же горяча

Известная российская исполнительница Глюк’oZa поделилась с любимыми подписчиками фото, на котором позирует в нижнем белье и короткой белой майке. 36-летняя Наталья Чистякова-Ионова, как оказалось, год от года становится все лучше, а теперь и вовсе превзошла всех конкуренток.

На первом снимке, сделанном на каком-то солнечном курорте, Наталья позирует в закрытом светлом купальнике, томно смотря вверх на камеру.

А на второй фотографии певица показывает поклонникам свою подтянутую фигуру в кроп-топе и короткой майке до пупка. Кстати, лифчика на блондинке не было.

"Солнце, как мы тебя ждали", – звезда в экстремистской социальной сети свою публикацию.