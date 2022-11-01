"Полный секс": фигуристка Медведева в черном белье свела с ума публику

"Полный секс": фигуристка Медведева в черном белье свела с ума публику
t.me/jmedvedevaj_official
Что только не сделает двукратная чемпионка мира ради искусства

22-летняя фигуристка Евгения Медведева выложила в социальные сети свежую подборку фото. На этот раз спортсменка попозировала для любимой публики (и для себя, самой собой) в черном нижнем белье, выбрав соответствующий фон.

На одном снимке Евгения смотрит прямо в объектив камеры игривым взглядом, на втором – отводит взгляд в сторону, давая рассмотреть свою идеальную фигуру. 

Двукратная чемпионка мира сорвала массу восторженных комментариев – "Королева всегда прекрасна", "Обожаю".

К слову, Евгения любит делать фотосессии и частенько делится с поклонниками своей личной жизнью – посещает спортивные мероприятия, поражает публику новыми фото и играет с любимыми собаками. Эротичные снимки звезда выложила у себя в телеграм-канале.

А весной фигуристка выложила не менее эротичную подборку, возбудив публику своей "ложбинкой греха".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Одна страна-партнер собирается "кинуть" Европу с поставками газа

Европейцам напомнили о последствиях потолка цен на российское топливо

Северная Корея сделала важное объявление о начале ядерной войны с США

Власти обвинили американцев в провокации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей