Что только не сделает двукратная чемпионка мира ради искусства

22-летняя фигуристка Евгения Медведева выложила в социальные сети свежую подборку фото. На этот раз спортсменка попозировала для любимой публики (и для себя, самой собой) в черном нижнем белье, выбрав соответствующий фон.

На одном снимке Евгения смотрит прямо в объектив камеры игривым взглядом, на втором – отводит взгляд в сторону, давая рассмотреть свою идеальную фигуру.

Двукратная чемпионка мира сорвала массу восторженных комментариев – "Королева всегда прекрасна", "Обожаю".

К слову, Евгения любит делать фотосессии и частенько делится с поклонниками своей личной жизнью – посещает спортивные мероприятия, поражает публику новыми фото и играет с любимыми собаками. Эротичные снимки звезда выложила у себя в телеграм-канале.

А весной фигуристка выложила не менее эротичную подборку, возбудив публику своей "ложбинкой греха".