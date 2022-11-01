Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
22-летняя фигуристка Евгения Медведева выложила в социальные сети свежую подборку фото. На этот раз спортсменка попозировала для любимой публики (и для себя, самой собой) в черном нижнем белье, выбрав соответствующий фон.
На одном снимке Евгения смотрит прямо в объектив камеры игривым взглядом, на втором – отводит взгляд в сторону, давая рассмотреть свою идеальную фигуру.
Двукратная чемпионка мира сорвала массу восторженных комментариев – "Королева всегда прекрасна", "Обожаю".
К слову, Евгения любит делать фотосессии и частенько делится с поклонниками своей личной жизнью – посещает спортивные мероприятия, поражает публику новыми фото и играет с любимыми собаками. Эротичные снимки звезда выложила у себя в телеграм-канале.
А весной фигуристка выложила не менее эротичную подборку, возбудив публику своей "ложбинкой греха".
Европейцам напомнили о последствиях потолка цен на российское топливо