Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Известная российская артистка Анна Семенович частенько радует народ откровенными фотографиями. Экс-солистка нашумевшей в свое время музыкальной группы "Блестящие" может похвастаться роскошными формами и с радостью демонстрирует их публике. На этот раз красотка поделилась кадром с жаркого курорта.
Судя по всему, любимица публики восстанавливает силы на море. На свежей фотографии Анна позирует в простом, но элегантном черном купальнике. Семенович хорошо знает, как работать с камерой – девушка выбрала максимально выгодный ракурс, который позволил подчеркнуть достоинства ее фигуры.
Певица отклячила зад и выставила вперед мощную грудь. Заключенный в тесный купальник пышный бюст Анны, как всегда, выглядит роскошно. Восторженные поклонники в очередной раз выразили свое восхищение красотой певицы и похвалили знаменитость, которая даже на пятом десятке выглядит получше многих молодых девушек.
Европейцам напомнили о последствиях потолка цен на российское топливо
А ведь Киев смеялся над "бумажными картами" спецслужб противника