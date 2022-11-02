Семенович с откляченным задом показала огромную грудь во всей красе

Семенович с откляченным задом показала огромную грудь во всей красе
Анна Семенович. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
42-летняя красотка снова эпатировала публику

Известная российская артистка Анна Семенович частенько радует народ откровенными фотографиями. Экс-солистка нашумевшей в свое время музыкальной группы "Блестящие" может похвастаться роскошными формами и с радостью демонстрирует их публике. На этот раз красотка поделилась кадром с жаркого курорта.

Судя по всему, любимица публики восстанавливает силы на море. На свежей фотографии Анна позирует в простом, но элегантном черном купальнике. Семенович хорошо знает, как работать с камерой – девушка выбрала максимально выгодный ракурс, который позволил подчеркнуть достоинства ее фигуры.

Певица отклячила зад и выставила вперед мощную грудь. Заключенный в тесный купальник пышный бюст Анны, как всегда, выглядит роскошно. Восторженные поклонники в очередной раз выразили свое восхищение красотой певицы и похвалили знаменитость, которая даже на пятом десятке выглядит получше многих молодых девушек.

Фото: соцсети

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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