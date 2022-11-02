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Телеведущая Ида Галич не скрывает, что в последнее время ей приходится серьезно следить за своей фигурой. Знаменитость некоторое время назад смогла скинуть лишний вес и теперь старается поддерживать результат, несмотря на склонность к полноте. Хотя даже сейчас она без стеснения хвастается своими данными в соцсетях.
Недавно звезда опубликовала видео, на котором крутится перед зеркалом в кружевном белье. Она показывает стройный и плоский живот, выдающиеся бедра и подтянутые ягодицы. При этом Галич жалуется, что в последнее время она немного поправилась.
"Я снова вернулась к употреблению сладкого только раз в неделю. А то без спорта и на сахаре меня сильно подраздуло", – написала она.
Блогер решила, что сейчас ей нужно взять себя в руки, поскольку в последнее время набрала вес.
В одном из интервью Ида Галич рассказывала, что после родов она смогла похудеть на 25 кг. При этом она иронично относится к своей внешности, называя себя девушкой "с неидеальным носом, раскосыми глазами, расщелинкой между зубов".
Далеко не всем удается запудрить мозги