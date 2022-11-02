"Раздуло": Галич выставила мощные бедра в кружевных трусах

"Раздуло": Галич выставила мощные бедра в кружевных трусах
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда пожаловалась, что немного поправилась

Телеведущая Ида Галич не скрывает, что в последнее время ей приходится серьезно следить за своей фигурой. Знаменитость некоторое время назад смогла скинуть лишний вес и теперь старается поддерживать результат, несмотря на склонность к полноте. Хотя даже сейчас она без стеснения хвастается своими данными в соцсетях.

Недавно звезда опубликовала видео, на котором крутится перед зеркалом в кружевном белье. Она показывает стройный и плоский живот, выдающиеся бедра и подтянутые ягодицы. При этом Галич жалуется, что в последнее время она немного поправилась.

"Я снова вернулась к употреблению сладкого только раз в неделю. А то без спорта и на сахаре меня сильно подраздуло", – написала она. 

Блогер решила, что сейчас ей нужно взять себя в руки, поскольку в последнее время набрала вес. 

В одном из интервью Ида Галич рассказывала, что после родов она смогла похудеть на 25 кг. При этом она иронично относится к своей внешности, называя себя девушкой "с неидеальным носом, раскосыми глазами, расщелинкой между зубов". 

новости партнеров

Во Франции согласились с выводами России о терактах на "Северных потоках"

Далеко не всем удается запудрить мозги

"Убийцы авианосцев": Россия обрушила на Украину новейшие крылатые ракеты

ПВО бессильна против мощных снарядов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей