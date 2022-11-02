Дальнейшую судьбу Собчак в России решил президент

Дальнейшую судьбу Собчак в России решил президент
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мать звезды могла связаться с лидером, чтобы уладить неприятности дочери

Политолог Сергей Марков полагает, что вероятное возвращение Ксении Собчак в Россию связно с решением российского президента. По его мнению, именно Владимир Путин поручил разобраться с делом против журналистки. 

Марков считает, что о произошедшем глава страны узнал из сводок прессы, которые ему регулярно приносят. И потребовал наказания для Собчак, если есть ее вина, а если нет – сильно не придираться. 

"Я уверен, что Нарусова смогла дозвониться до Путина и он разрешил Ксении вернуться", – указал он.

Эксперт предположил, что сперва решить вопрос через президента журналистка пыталась самостоятельно, однако Владимир Путин в данный момент серьезно занят украинским вопросом и практически не отвлекается на сторонние темы. Поэтому она приняла решение покинуть страну, не дожидаясь, когда ее схватят правоохранители. 

Ранее сенатор Нарусова сообщила, что ее дочь Ксения Собчак собирается вернуться в Россию. Также она сообщила, что у журналистки имеется израильский паспорт. 

Источник: ОСН ✓ Надежный источник
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