"Вот это формы": глубокое декольте Михалковой возбудило россиян

"Вот это формы": глубокое декольте Михалковой возбудило россиян
Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Звезда показала сексуальное фото

Актриса Юлия Михалкова, которая получила популярность благодаря своим ролям в шоу "Уральских пельменей", опубликовала новую фотографию в своих соцсетях. Образ девушки пришелся публике по вкусу – многие оставили к публикации массу восторженных комментариев. 

Артистка предстала в черном длинном платье с двумя глубокими вырезами – один в районе груди, а другой на области бедер. Знаменитость присела на куст с цветами, положив одну ногу на другую, наклонившись вперед, выставляя напоказ свой бюст. 

Фото: соцсети

В комментариях народ остался в восторге от фотографии. 

"Вот это формы", :Ножки блеск", – написали подписчики. 

По большей части, бурную реакцию публикация вызвала у мужской аудитории. 

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