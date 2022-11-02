Звезда показала сексуальное фото

Актриса Юлия Михалкова, которая получила популярность благодаря своим ролям в шоу "Уральских пельменей", опубликовала новую фотографию в своих соцсетях. Образ девушки пришелся публике по вкусу – многие оставили к публикации массу восторженных комментариев.

Артистка предстала в черном длинном платье с двумя глубокими вырезами – один в районе груди, а другой на области бедер. Знаменитость присела на куст с цветами, положив одну ногу на другую, наклонившись вперед, выставляя напоказ свой бюст.

В комментариях народ остался в восторге от фотографии.

"Вот это формы", :Ножки блеск", – написали подписчики.

По большей части, бурную реакцию публикация вызвала у мужской аудитории.