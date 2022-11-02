Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Актриса Юлия Михалкова, которая получила популярность благодаря своим ролям в шоу "Уральских пельменей", опубликовала новую фотографию в своих соцсетях. Образ девушки пришелся публике по вкусу – многие оставили к публикации массу восторженных комментариев.
Артистка предстала в черном длинном платье с двумя глубокими вырезами – один в районе груди, а другой на области бедер. Знаменитость присела на куст с цветами, положив одну ногу на другую, наклонившись вперед, выставляя напоказ свой бюст.
В комментариях народ остался в восторге от фотографии.
"Вот это формы", :Ножки блеск", – написали подписчики.
По большей части, бурную реакцию публикация вызвала у мужской аудитории.
ВС РФ продолжают решать задачу по денацификации Незалежной