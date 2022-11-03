Выставила бедра: 35-летняя Дайнеко выложила горячее фото с пляжа

Выставила бедра: 35-летняя Дайнеко выложила горячее фото с пляжа
Виктория Дайнеко. Фото: City News Moskva/www.globallookpress.com
Годы идут, а певица все молодеет

Музыкальная исполнительница Виктория Дайнеко продемонстрировала публике свою фигуру. Артистка отправилась в Дубай. Там она отдыхает, набирается сил и шлет свои фото в черном купальнике публике.

Вика улетела в Дубай вместе с со своей семилетней дочкой. В октябре той исполнилось семь лет. Однако мама не спешит показывать публике ребенка – чтобы оградить ее от чрезвычайно вредной и разлагающей душу светской жизни. 

Впрочем, сама Виктория утверждает, что просто не желает вмешиваться в судьбу дочери и принимать за нее решения подобного рода – вырастет, решит сама, нужно ли врываться в российский шоу-бизнес.

Источник: Газета. ✓ Надежный источник
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