Знаменитость засветила свои прелести

Бывшая участница "Дома-2", а ныне известный блогер Алена Водонаева любит будоражить сознание поклонников откровенными и сексуальными снимками. В своих соцсетях звезда часто публикует фотографии, на которых хвастается своим подтянутым телом и другими выдающимися его частями.

Не так давно она сделала публикацию, на которой предстала в нежном и одновременно эффектном образе, надев розовое платье с глубоким декольте. Водонаева показала, как наливает себе чай, наклонившись над столом и стиснув свою грудь руками. Блогер пояснила, что фотография была сделана во время отдыха в Мармарисе.

В комментариях народ пришел в восторг от образа знаменитости. Народ сделал массу комплиментов Водонаевой и ее фигуре.

"Очень красиво, нежно, сексуально", "Красота магнетическая у вас", "Шикарный образ", "Розовый неожиданно очень идет, реально минус 10 лет",

– написали люди в комментариях.