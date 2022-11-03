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Бывшая участница "Дома-2", а ныне известный блогер Алена Водонаева любит будоражить сознание поклонников откровенными и сексуальными снимками. В своих соцсетях звезда часто публикует фотографии, на которых хвастается своим подтянутым телом и другими выдающимися его частями.
Не так давно она сделала публикацию, на которой предстала в нежном и одновременно эффектном образе, надев розовое платье с глубоким декольте. Водонаева показала, как наливает себе чай, наклонившись над столом и стиснув свою грудь руками. Блогер пояснила, что фотография была сделана во время отдыха в Мармарисе.
В комментариях народ пришел в восторг от образа знаменитости. Народ сделал массу комплиментов Водонаевой и ее фигуре.
"Очень красиво, нежно, сексуально", "Красота магнетическая у вас", "Шикарный образ", "Розовый неожиданно очень идет, реально минус 10 лет",
– написали люди в комментариях.
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