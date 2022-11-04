Красотка показала, чем богата

Мирослава Карпович является одной из тех знаменитостей, кто всегда готов эпатировать публику откровенными кадрами. На этот раз знаменитая российская артистка решила выставить на всеобщее обозрение пикантный снимок в нижнем белье.



Стоит отметить, что 34-летняя артистка находится в идеальной форме. Девушка может похвастаться стройными длинными ногами, на которых нет ни капли лишнего веса. Вероятно, Мирослава дни напролет проводит в спортивных залах. И результат на лицо – новый откровенный кадр знаменитости произвел фурор в интернет-пространстве.

На фотографии девушка позирует в белых высоких трусах. Звездная грудь прикрыта микро-топиком. Дабы добавить снимку оригинальность, Карпович накинула сверху мохнатую шубку иссиня-черного цвета. Образ дополнили высокие белые сапоги на огромной платформе.

Поклонники знаменитости оценили свежий снимок и засыпали артистку комплиментами. Фанаты Карпович в восторге от ее внешнего вида – артистка может дать фору многим молодым девушкам.