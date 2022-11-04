Телеведущая радует публику цветущим видом

Для многих знаменитая ведущая новостей с "Первого канала" Екатерина Андреева – настоящий эталон женской красоты и вечной молодости. Даже на шестом десятке знаменитость умудряется выглядеть просто восхитительно и может дать фору многим молодым красоткам.



Прелестями своей фигуры Андреева поделилась в социальных сетях. Телеведущая записала видеоролик, посвященный ее путешествию по Индии. Для обращения к публике знаменитость нарядилась в легкое платье с максимально откровенным декольте.

Благодаря смелому поступку Екатерины все желающие смогли в подробностях рассмотреть зону декольте и "ложбинку греха" Андреевой. Также знаменитость оголила пышущие молодостью и здоровьем плечи. Удивительно, что в столь почтенном возрасте Екатерине удается выглядеть так роскошно.

Судя по всему, Андреева собиралась на вечерний променад. Телеведущая ярко накрашена – красные губы и подведенные глаза позволяют предположить, что у знаменитости намечается развлекательная программа в приятной обстановке.