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Для многих знаменитая ведущая новостей с "Первого канала" Екатерина Андреева – настоящий эталон женской красоты и вечной молодости. Даже на шестом десятке знаменитость умудряется выглядеть просто восхитительно и может дать фору многим молодым красоткам.
Прелестями своей фигуры Андреева поделилась в социальных сетях. Телеведущая записала видеоролик, посвященный ее путешествию по Индии. Для обращения к публике знаменитость нарядилась в легкое платье с максимально откровенным декольте.
Благодаря смелому поступку Екатерины все желающие смогли в подробностях рассмотреть зону декольте и "ложбинку греха" Андреевой. Также знаменитость оголила пышущие молодостью и здоровьем плечи. Удивительно, что в столь почтенном возрасте Екатерине удается выглядеть так роскошно.
Судя по всему, Андреева собиралась на вечерний променад. Телеведущая ярко накрашена – красные губы и подведенные глаза позволяют предположить, что у знаменитости намечается развлекательная программа в приятной обстановке.
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