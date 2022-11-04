Красотка продолжает совершенствовать фигуру

Знаменитая российская актриса Анастасия Самбурская относится к звездам, которые весьма откровенны со своей публикой. Знаменитость не стесняется рассказывать о перипетиях в личной жизни, а также регулярно делится с поклонниками подробностями того, как проводит дни.



Актриса не раз подчеркивала, что уделяет спорту огромное количество времени. При этом Самбурская с радостью демонстрирует поклонникам, какие именно упражнения позволяют ей добиться роскошных форм.

На этот раз звезда нашумевшего в свое время телесериала "Универ" показала тренировку на коврике. Разумеется, девушка прекрасно понимает, какой именно контент пользуется максимальной популярностью. На домашнюю тренировку Анастасия надела микро-шорты, благодаря такому наряду все желающие смогли в подробностях рассмотреть аппетитные формы звезды.

Во время упражнения Самбурская высоко выставила ягодицы – так, что задняя часть ее тела оказалась намного выше головы. Этот момент тренировки особенно восхитил мужскую часть поклонников звезды, так как поза Анастасии навела их на греховные мысли.