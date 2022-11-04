Закинувшая зад выше головы Самбурская заставила мужчин ахнуть

Закинувшая зад выше головы Самбурская заставила мужчин ахнуть
Анастасия Самбурская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Красотка продолжает совершенствовать фигуру

Знаменитая российская актриса Анастасия Самбурская относится к звездам, которые весьма откровенны со своей публикой. Знаменитость не стесняется рассказывать о перипетиях в личной жизни, а также регулярно делится с поклонниками подробностями того, как проводит дни.

Актриса не раз подчеркивала, что уделяет спорту огромное количество времени. При этом Самбурская с радостью демонстрирует поклонникам, какие именно упражнения позволяют ей добиться роскошных форм.

На этот раз звезда нашумевшего в свое время телесериала "Универ" показала тренировку на коврике. Разумеется, девушка прекрасно понимает, какой именно контент пользуется максимальной популярностью. На домашнюю тренировку Анастасия надела микро-шорты, благодаря такому наряду все желающие смогли в подробностях рассмотреть аппетитные формы звезды.

Фото: соцсети

Во время упражнения Самбурская высоко выставила ягодицы – так, что задняя часть ее тела оказалась намного выше головы. Этот момент тренировки особенно восхитил мужскую часть поклонников звезды, так как поза Анастасии навела их на греховные мысли.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Еще одна страна признала Россию "террористическим" государством

Всего такое решение приняли шесть государств

В Киеве обвинили ВС РФ в хитром маневре при обороне Херсона

Украинцы уверяют, что российская армия готовит провокацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей