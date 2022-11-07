Народ восхитили откровенные снимки звезды

Невероятно популярная в России латиноамериканская актриса Наталия Орейро не перестает восхищать поклонников своей красотой, несмотря на возраст. Знаменитости исполнилось 45 лет, однако с момента выхода сериала "Дикий ангел" она практически не изменилась – все из-за правильного питания и регулярных физических нагрузок.

Благодаря этому Орейро не стесняется примерять на себя новые образы – знаменитость может с легкостью выйти в мини-юбке, с глубоким разрезом на груди, либо совершенно без нижнего белья на публику. При этом ее внешний вид не будет выглядеть вульгарно.

Не так давно в своих соцсетях она показала кадры с фотосессии, на которой решила практически полностью раздеться – из одежды на актрисе были только радужные сапоги на каблуке и черный длинный парик. Волосами знаменитость прикрывала все откровенные части тела.

На фотографиях звезда оголила грудь и ягодицы, немного раздвинув ноги.

В комментариях люди сделали ей массу комплиментов, среди которых также отметились и россияне.

"Это слишком красиво, уже перебор", "Абсолютная икона", "Какой эликсир молодости ты пьешь, Нати", – написали поклонники.

Наталия Орейро много раз приезжала в Россию с гастролями – из-за своей любви к стране и духовной связи с народом она даже просила Владимира Путина выдать ей российский паспорт. Что, впрочем, спустя время глава РФ и сделал. Теперь актриса также является гражданкой России.