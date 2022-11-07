"Уже слишком": обнаженная Орейро раздвинула ноги и показала волосатость

"Уже слишком": обнаженная Орейро раздвинула ноги и показала волосатость
Фото: Frederick Injimbert/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Народ восхитили откровенные снимки звезды

Невероятно популярная в России латиноамериканская актриса Наталия Орейро не перестает восхищать поклонников своей красотой, несмотря на возраст. Знаменитости исполнилось 45 лет, однако с момента выхода сериала "Дикий ангел" она практически не изменилась – все из-за правильного питания и регулярных физических нагрузок. 

Благодаря этому Орейро не стесняется примерять на себя новые образы – знаменитость может с легкостью выйти в мини-юбке, с глубоким разрезом на груди, либо совершенно без нижнего белья на публику. При этом ее внешний вид не будет выглядеть вульгарно.

Не так давно в своих соцсетях она показала кадры с фотосессии, на которой решила практически полностью раздеться – из одежды на актрисе были только радужные сапоги на каблуке и черный длинный парик. Волосами знаменитость прикрывала все откровенные части тела.

Фото: соцсети

На фотографиях звезда оголила грудь и ягодицы, немного раздвинув ноги. 

Фото: соцсети

В комментариях люди сделали ей массу комплиментов, среди которых также отметились и россияне.

"Это слишком красиво, уже перебор", "Абсолютная икона", "Какой эликсир молодости ты пьешь, Нати", – написали поклонники. 

Наталия Орейро много раз приезжала в Россию с гастролями – из-за своей любви к стране и духовной связи с народом она даже просила Владимира Путина выдать ей российский паспорт. Что, впрочем, спустя время глава РФ и сделал. Теперь актриса также является гражданкой России. 

Источник: Экспресс Газета ✓ Надежный источник
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