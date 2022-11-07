Журналистка перешла границу в Псковской области

Ксения Собчак после скандала с дачей взятки должностному лицу вернулась в Россию. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на очевидцев, которые увидели звезду на погранпункте в Псковской области.

Ведущая пересекла границу с Латвией через пункт пропуска "Бурачки". Ее сопровождал супруг Константин Богомолов.

Ранее мать Собчак сенатор Людмила Нарусова сообщала, что все обвинения по делу о вымогательстве с ее дочери были сняты, она скоро должна вернуться в страну. Также политик потвердила наличие у Ксении израильского паспорта, по которому ей и удалось отправится в Европу.

Собчак сбежала из России после уголовного преследования в отношении ее коммерческого директора, который якобы от лица журналистки просил деньги за так назваемый "блок" в ее Telegram-каналах. После этого в доме звезды прошли обыски, сообщалось, что она также является фигурантом уголовного дела.