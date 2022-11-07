Музыканта и радиоведущего сразил тяжелый недуг

В культурной сфере очередная трагедия. Сегодня, 7 ноября, стало известно о смерти знаменитого российского музыканта и радиоведущего Валерия Крыгина. Звезды не стало на 47-м году жизни.



Покойный артист активно занимался творчеством. Многие помнят его как основателя популярной рок-группы Savan. Также Крыгин был успешным радиоведущим. У него было несколько авторских проектов на таких популярных радиостанциях, как "Шансон", "Русское радио" и "Ретро FM".

Смерть настигла любимца публики в областном госпитале Томска. Именно в этом медицинском учреждении Крыгин провел последние дни своей жизни. К сожалению, после инсульта музыкант впал в кому, из которой так и не смог выбраться.

У покойного музыканта остались супруга и дочка. Траурная церемония прощания с радиоведущим состоится 9 ноября в Петропавловском соборе в Томске. Последнее пристанище прах талантливого артиста обретет на погосте в Воронино. Смерть Валерия Крыгина стала страшным ударом для его поклонников, родственников и коллег.

К слову, накануне стало известно, что знаменитый американский певец и актер Аарон Картер утонул в ванне, пишет издание "МИР24".