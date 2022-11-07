Всего 46 лет: умер знаменитый российский артист

Всего 46 лет: умер знаменитый российский артист
Фото: www.pixabay.com
Музыканта и радиоведущего сразил тяжелый недуг

В культурной сфере очередная трагедия. Сегодня, 7 ноября, стало известно о смерти знаменитого российского музыканта и радиоведущего Валерия Крыгина. Звезды не стало на 47-м году жизни.

Покойный артист активно занимался творчеством. Многие помнят его как основателя популярной рок-группы Savan. Также Крыгин был успешным радиоведущим. У него было несколько авторских проектов на таких популярных радиостанциях, как "Шансон", "Русское радио" и "Ретро FM".

Смерть настигла любимца публики в областном госпитале Томска. Именно в этом медицинском учреждении Крыгин провел последние дни своей жизни. К сожалению, после инсульта музыкант впал в кому, из которой так и не смог выбраться.

У покойного музыканта остались супруга и дочка. Траурная церемония прощания с радиоведущим состоится 9 ноября в Петропавловском соборе в Томске. Последнее пристанище прах талантливого артиста обретет на погосте в Воронино. Смерть Валерия Крыгина стала страшным ударом для его поклонников, родственников и коллег.

К слову, накануне стало известно, что знаменитый американский певец и актер Аарон Картер утонул в ванне, пишет издание "МИР24".

Источник: РИА "Томск" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Минобороны РФ поставило точку в скандале с большими потерями ВС РФ

В ведомстве рассказали, что проиходит на угледарском направлении

Русофобы нанесли мощный удар по Одессе

В этом городе всегда были сильны пророссийские настроения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей