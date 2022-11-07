Рука между ног: интимные фото Кончаловского и Высоцкой заставили народ ахнуть

Рука между ног: интимные фото Кончаловского и Высоцкой заставили народ ахнуть
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Порох в пороховницах явно не иссяк

В социальных сетях активно обсуждают пикантные кадры, на которых запечатлены ласки знаменитой российской актрисы Юлии Высоцкой и легендарного кинорежиссера Андрея Кончаловского. Брак звезд длится почти четверть века, однако горячие чувства друг к другу у супругов не угасли.

Так, в интернет-пространство попали кадры, на которых два звездных культурных деятеля нежатся друг с другом. Стоит отметить, что несколько десятилетий назад публика активно обсуждала "неравный брак" – многие были уверены, что молодая артистка просто ухватилась за именитого режиссера. Однако годы доказали, что звезды действительно искренне любят друг друга.

Шорох навели фотографии 2016 года. На снимках Кончаловский и Высоцкая находятся на каком-то светском мероприятии, однако явно больше увлечены друг другом, чем происходящим вокруг. Более того, расчувствовавшаяся Юлия крепко сжала руку своего супруга, которая в этот момент лежала на его ногах недалеко от пояса.

Фото: соцсети

Глазастые поклонники обратили внимание на интересную деталь и позавидовали супругам, которые спустя многие годы не потеряли трепет и страсть в отношениях.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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