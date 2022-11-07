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Сегодня, 7 ноября, стало известно о трагическом событии в отечественном шоу-бизнесе. Оборвался жизненный путь знаменитого музыканта и композитора Сергея Кузнецова.
Одним из главных достижений в творческой жизни покойного стало основание легендарной музыкальной группы "Ласковый май". Жизненный путь выдающегося культурного деятеля оборвался в 58 лет.
Причиной трагедии, предположительно послужил сердечный приступ, у звезды оторвался тромб. Где и когда состоится прощание с любимцем публики, подарившим слушателю немало популярных музыкальных композиций, сообщат позже.
Напомним, именно Сергей Кузнецов написал легендарные хиты "Белые розы", "Розовый вечер", "Седая ночь", "Старый лес" и другие песни. Кузнецов был очень близок с Юрием Шатуновым, который покинул этот мир в июне текущего года. Судьба распорядилась так, что композитор пережил главного исполнителя своих хитов всего на несколько месяцев.
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