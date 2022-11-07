Боня в микро-топе показала пышную грудь и плотно обтянутые бедра

Боня в микро-топе показала пышную грудь и плотно обтянутые бедра
Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая продолжает восхищать публику

Знаменитая телеведущая, бывшая участница нашумевшей в свое время телестройки Виктория Боня давно покинула территорию родного государства, однако продолжает находиться под пристальным вниманием российской общественности. Интерес к собственной персоне знаменитость подогревает пикантным контентом.

42-летняя звезда понимает, что на пятом десятке роскошный внешний вид – результат тяжелого труда. Именно поэтому Виктория огромное количество времени проводит в спортивных залах и прибегает к различным процедурам красоты, порой весьма экзотическим. Как бы там ни было, результаты налицо – Боня выглядит просто великолепно, ей позавидуют многие молодые девушки.

На этот раз красотка выложила эффектный кадр в стильном бежевом костюмчике, который состоит из маленького топика и коротких шортиков. Удачный наряд подчеркнул достоинства фигуры Бони: пышный бюст и подтянутые бедра.

Разумеется, многочисленные поклонники телеведущей пришли в восторг от свежего контента и засыпали знаменитость комплиментами. Представители сильного пола отметили, что такая красотка, как Виктория – предел мечтаний любого мужчины, а девушки в свою очередь признались, что Виктория стала для них серьезным мотиватором, который подстегивает следить за собственной внешностью в любом возрасте.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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