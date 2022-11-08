Поп-король предстал в удивительном образе

Популярный российский певец, одно из главных лиц отечественной эстрады Филипп Киркоров произвел настоящий фурор в интернет-пространстве. Любимец публики устроил дикие пляски в максимально необычном образе.



55-летний артист решил натянуть на заметно похудевшие ноги леггинсы, которые больше напоминают женские колготки, и в таком виде выступил перед обширной публикой. С первого взгляда сложно разобрать: трусы просвечивают через прозрачные штаны или надеты поверх них. В любом случае, вид Филиппа Бедросовича весьма впечатляет.

В таком образе король поп-эстрады выступил на концерте в Казахстане. Стоит отметить, что гости мероприятия были шокированы видом именитого артиста – видеоролик с его выступлением облетел все интернет-пространство.

Особого упоминания достойны необычные пляски Киркорова. Артист активно постукивал себя по худым бедрам, а потом и вовсе изобразил элементы, похожие на движения из танца "маленьких утят". Как известно, Киркоров старается быть королем эпатажа, однако иногда его выходки кажутся излишне странными даже самым преданным поклонникам.