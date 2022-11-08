Артистка поражает поклонников идеальной фигурой

Полюбившийся многим россиянам телесериал "Папины дочки" давно закончился, однако любимые актрисы из этого проекта остаются под пристальным вниманием общественности. Мирослава Карпович оказалась одной из самых популярных "дочек". Неудивительно, ведь она регулярно подогревает интерес публики к собственной персоне весьма откровенным контентом.



На этот раз артистка поделилась пикантным кадром со спектакля. Мирослава не из тех, кого можно смутить откровенными сценами и съемками. Красотка с готовностью демонстрирует прелести своей фигуры и всегда готова оголиться на камеру.

Карпович предстала в стильном зеленом платье цвета металлик. Девушка сидит на стуле, ее правая нога закинута выше головы. Артистка сделала томное выражение лица – чувственно приоткрыла губы и прикрыла веки. Обеими руками она ласкает свою точеную ножку.

Разумеется, такой горячий кадр произвел фурор в интернет-пространстве. Поклонники в очередной раз засыпали Мирославу комплиментами. Ее стройная, подтянутая ножка навела мужскую часть фанатов на греховные мысли. Мирослава точно умеет пользоваться женским обаянием в целях повышения собственной популярности.