Пьяный Маковецкий подрался в самолете с Максаковой

Пьяный Маковецкий подрался в самолете с Максаковой
Сергей Маковецкий. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Актера готовы уволить из родного театра, пишут СМИ

Российский актер театра и кино Сергей Маковецкий попал в неприятную ситуацию на борту частного самолета. Актер сцепился со своей 82-летней коллегой Людмилой Максаковой. По слухам, в тот момент артист был нетрезв.

Знающий все про всех Стас Садальский утверждает, что частный самолет, на котором произошла эпохальная схватка, летел в Новосибирск. Коллегам стало слишком тесно – особенно после того, как Сергей позволил себе немного расслабиться. Максакова попыталась успокоить мужчину, но все переросло в драку, передает телеканал МИР24.

Сам Сергей позднее вышел на связь и заявил, что ничего и не произошло, хотя он действительно летел на гастроли в компании Максаковой. А Садальский заявил, что руководство Театра имени Вахтангова уже готово расстаться с дебоширом.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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