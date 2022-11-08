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Российский актер театра и кино Сергей Маковецкий попал в неприятную ситуацию на борту частного самолета. Актер сцепился со своей 82-летней коллегой Людмилой Максаковой. По слухам, в тот момент артист был нетрезв.
Знающий все про всех Стас Садальский утверждает, что частный самолет, на котором произошла эпохальная схватка, летел в Новосибирск. Коллегам стало слишком тесно – особенно после того, как Сергей позволил себе немного расслабиться. Максакова попыталась успокоить мужчину, но все переросло в драку, передает телеканал МИР24.
Сам Сергей позднее вышел на связь и заявил, что ничего и не произошло, хотя он действительно летел на гастроли в компании Максаковой. А Садальский заявил, что руководство Театра имени Вахтангова уже готово расстаться с дебоширом.
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