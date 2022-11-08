Подписчики чуть не умерли от восторга

Бывшая участника женского "Камеди" Надежда Сысоева в свои 38 лет выглядит просто отменно. Звезда также стройна, как и десять лет назад – на что постоянно намекает своим поклонникам.

Не так давно звезда опубликовала новое фото, в котором позирует перед публикой в черном топе и нижнем белье, выгодно подчеркнув свои фигуристые бедра.

Надя кокетливо намекнула, что пытается вжиться в новую роль, однако решила хранить интригу и не вдаваться в детали.

Пользователям же больше всего понравилось, как надина грудь "вылезает" из такого тесного топа. Кстати, Сысоева всегда подвергалась хейту со стороны ценителей попок из-за своей худобы. Надежда приняла к сведению и, кажется, начала исправляться.