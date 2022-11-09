Артистка едва не порвала пах

Известная юмористка Екатерина Варнава известна своей непосредственностью. Звезда спокойно шутит по поводу своей внешности и не стесняется вытворять эффектные пируэты, чтобы рассмешить толпу. Недавно во время одного из мероприятий звезда решила немного поэпатировать, но ее выходка едва не закончилась печально.

Артистка решила сесть на шпагат в коротком платье. С непринужденным лицом она широко раздвинула ноги под восторженные крики толпы. С помощью коллеги она поднялась, отошла в сторону и призналась, что выполнить такой пируэт ей оказалось сложновато.

"Господи, как же больно, пах", – сказала она, засунув руку между ног.

Позже звезда как ни в чем не бывало продолжила задорные танцы, задирая юбку в разные стороны и демонстрируя случайно свои ягодицы. Видео с мероприятия имеется в распоряжении "Пятого канала".