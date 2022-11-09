Жир и целлюлит на ногах: располневшую Королеву засняли на пляже за границей

Жир и целлюлит на ногах: располневшую Королеву засняли на пляже за границей
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
На снимке были видны все изъяны фигуры

Певица Наташа Королева ближе к 50 годам решила принимать себя такой, какая есть. Если по молодости ей приходилось изводить себя строгими диетами, чтобы победить собственную пышнотелую природу, то теперь она без стеснения показывает свои выдающиеся округлости.

Не так давно в соцсетях она опубликовала фотографию с пляжа, показав свое тело без ретуши. Звезда постаралась вытянуться вверх, чтобы выглядеть более стройной, однако было заметно, что в последнее время она немного поправилась. 

На снимке на первом плане оказалась пышная грудь артистки, слегка выделяющийся живот и пухлые ноги, на которых можно было заметить небольшие проявления целлюлита. При этом в целом фигура Королевой выглядела очень женственно благодаря сочетанию линий груди, талии и бедер. 

Фото: соцсети

Долгое время Наташа под присмотром своего мужа занималась спортом и следила за питанием, чтобы сбросить вес – но все тщетно. Теперь она просто старается поддерживать физическую форму и не запускать себя.

Источник: Экспресс Газета ✓ Надежный источник
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