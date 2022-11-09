Некоторые даже усомнились, что такая красота существует

Легендарный бюст Анфисы Чеховой живет чуть ли не отдельно от его хозяйки: тут и там на странице звезды мелькает ее шикарная грудь. На этот раз звезда сделала акцент не только на ней, но и теле в целом.

В свои 44 года Анфиса все так же хороша, как и раньше. Кстати, за пару лет Чехова постройнела и стала еще краше. И решила напомнить об этом публике, выложив соблазнительное фото.

Анфиса на снимке сидит в леопардовом купальнике в стильных брендовых солнцезащитных очках, демонстрируя свои сексапилные формы.

А один из поклонников обвинил ведущую в использовании фоторедактора, заявив, что у той "поплыла плитка". Впрочем, сама Анфиса не заметила комментария – или просто не стала обращать на него никакого внимания.