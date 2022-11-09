"Мокрая киска": Анфиса Чехова показала свою фигуру в леопардовом бикини

"Мокрая киска": Анфиса Чехова показала свою фигуру в леопардовом бикини
Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov /www.globallookpress.com
Некоторые даже усомнились, что такая красота существует

Легендарный бюст Анфисы Чеховой живет чуть ли не отдельно от его хозяйки: тут и там на странице звезды мелькает ее шикарная грудь. На этот раз звезда сделала акцент не только на ней, но и теле в целом.

В свои 44 года Анфиса все так же хороша, как и раньше. Кстати, за пару лет Чехова постройнела и стала еще краше. И решила напомнить об этом публике, выложив соблазнительное фото.

Анфиса на снимке сидит в леопардовом купальнике в стильных брендовых солнцезащитных очках, демонстрируя свои сексапилные формы.

Фото: monavista.ru

А один из поклонников обвинил ведущую в использовании фоторедактора, заявив, что у той "поплыла плитка". Впрочем, сама Анфиса не заметила комментария – или просто не стала обращать на него никакого внимания.

Источник: Monavista ✓ Надежный источник
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