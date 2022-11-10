Красотка никогда не отличалась ложной скромностью

Экономический кризис серьезно ударил по всем жителям нашей страны. Некоторые трудности испытывают и представители светской тусовки. Знаменитости вовсе не готовы снижать уровень собственного дохода и активно развивают альтернативные источники заработка. Известная певица Анна Семенович весьма оригинально подошла к этому вопросу.



Бывшая солистка нашумевшей в свое время музыкальной группы "Блестящие" начала выпускать нижнее белье для обладательниц пышных форм. Ни для кого не секрет, что внушительный бюст Семенович является настоящим достоянием отечественного шоу-бизнеса. Артистка мудро рассудила, что лучшая реклама для продажи нижнего белья – ее собственная огромная грудь.

На очередном видеоролике артистка демонстрирует новую модель бюстгальтера большого размера. Семенович томно прижимает вещицу к своему бюсту, что выглядит весьма соблазнительно. Такие откровенные упражнения певицы заставили ее поклонников понервничать, а некоторых и покраснеть.

Любопытно, что многие интернет-пользователи с юмором отметили: такой огромный бюстгальтер для некоторых мог бы стать шапкой. Однако, большая часть аудитории пришла в восторг от пикантного видео и засыпала Анну комплиментами.