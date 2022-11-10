Действия артиста поражают общественность

Недавно все внимание информационного пространства обратилось в сторону поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Именитый певец позволил себе станцевать в полуобнаженном виде на широкую публику в Казахстане, а затем и вовсе отхлестал букетом зрителя. Мнением по поводу череды скандалов поделился известный шоумен Рустам Солнцев.



Стоит отметить, что поведение исполнителя хитов "Зайка моя", "Цвет настроения синий", "Жестокая любовь" и других вызвало резкую критику у даже самых преданных поклонников творчества Киркорова. Действительно, артист явно перегнул палку. Фанаты готовы многое терпеть ради того, чтобы иметь возможность наслаждаться музыкой Киркорова, однако откровенное хамство Филиппа Бедросовича порядком надоело россиянам.

Солнцев и вовсе не стал стесняться в выражениях. По мнению шоумена, Киркоров перешел все границы. Рустам считает, что певец ведет себя отвратительно, он "непригляден, скрытен и некрасив".

"Киркоров нравственный урод!" – грозно объявил Солнцев.

Рустам уверен, что Филипп Бедросович получает удовольствие от унижения людей – бывшая звезда нашумевшей телестройки "Дом-2" резко осуждает действия Киркорова.