Анастасию Мельникову теперь не узнать

В свое время увлекательный телесериал "Улицы разбитых фонарей" захватил внимание всех жителей нашей страны. Главные герои стали чуть ли не членами семей преданных зрителей. Недавнее появление на публике Анастасии Мельниковой произвело настоящий фурор в интернет-пространстве.



Как известно, в сериале Мельникова была главной представительницей прекрасного пола среди мужественных коллег-правоохранителей. Стоит отметить, что актриса пользуется большим уважением в силовых структурах – девушка с ответственностью подошла к исполнению своей роли и много часов провела в общении с настоящими полицейскими, передает интернет-издание РИА ФАН.

К сожалению, судьба распорядилась так, что Мельниковой пришлось столкнуться с тяжелым недугом. Анастасия не рассказывает, чем конкретно больна, известно, что она уже перенесла несколько операций. Вместе с тяжелой болезнью к артистке пришли лишние килограммы.

Многие поклонники помнят Мельникову по точеной фигурке ее героини в "Улицах разбитых фонарей". Теперь у звезды одутловатое лицо и весьма пышные формы. Преданные фанаты от всей души желают артистке скорейшего выздоровления и возвращения былой фигуры.