"Чмо": Киркоров публично плюнул в Наргиз после громкой перепалки

"Чмо": Киркоров публично плюнул в Наргиз после громкой перепалки
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Родной Ташкент не принял певицу так, как конкурента - вот и вся причина, считает поп-король

Поп-король устал от сплетен и решил сказать пару слов о своей коллеге Наргиз Закировой, показав переписку с ней, датированной 2020-м годом. Оказывается, тогда та в личных сообщениях выражала респект Филиппу и называла его "рок-звездой", поздравляя с днем рождения, заявив, что любит того "бесконечно".

Напомним, недавно Наргиз неожиданно резко отреагировала на появление Киркорова в Ташкенте, бросив свое "Понаехали, <цензура>". А артист ведь помнит, как та хорошо к нему относилась, когда жила и работала в России. Не иначе, как Закирову съела зависть – у себя дома она едва ли собирает концерты. А причина проста.

Филипп напомнил, что Наргиз лишилась возможности заработка в РФ из-за запрета на пересечение российской границы сроком на пятьдесят лет. Да и ее известность – результат титанической работы Максима Фадеева.

"Это чмо себе позволяет такое написать! Своими руками Фадеев создал эту неблагодарную. Не выдержали у нее нервишки! Зависть, которая не прошла мимо моего взора", – высказался поп-король.

Не обошел вниманием артист и Викторию Боню, которая зачем-то начала журить Киркорова за матерные слова, произнесенные в адрес Наргиз, начавшей размен оскорблениями. Блогерша из "Дома-2", считает Филипп, просто решила напомнить о себе, "добавив единичку к нулю".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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