А та была вовсе не против

Кристина Орбакайте решила примерить однажды на себя профессию матери – а оказалось, что способна и на большее. Певица отлично танцует, поет и играет в кино. На ее счету не один десяток ролей. Тут Кристина решила попробовать себя в постельной сцене – и у нее получилось.

Орбакайте сыграла в сериале "Тест на беременность", где ей отвели одну из центральных ролей. Звезда кардинально сменила образ – ныне она не блондинка, а жгучая брюнетка с каре, которая влюблена в молодого коллегу.

В Сети уже гуляют фотографии, где Кристина в нижнем белье наслаждается объятиями молодого красавчика с накачанным телом.

Говорят, певица весьма основательно решила подготовиться к работе – не только посмотрела предыдущие сезоны, но и как следует примерила на себя образ своих героинь. И сразу согласилась на роль.