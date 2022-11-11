Горячую Орбакайте застукали в постели с молодым любовником

Горячую Орбакайте застукали в постели с молодым любовником
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
А та была вовсе не против

Кристина Орбакайте решила примерить однажды на себя профессию матери – а оказалось, что способна и на большее. Певица отлично танцует, поет и играет в кино. На ее счету не один десяток ролей. Тут Кристина решила попробовать себя в постельной сцене – и у нее получилось.

Орбакайте сыграла в сериале "Тест на беременность", где ей отвели одну из центральных ролей. Звезда кардинально сменила образ – ныне она не блондинка, а жгучая брюнетка с каре, которая влюблена в молодого коллегу.

В Сети уже гуляют фотографии, где Кристина в нижнем белье наслаждается объятиями молодого красавчика с накачанным телом.

Говорят, певица весьма основательно решила подготовиться к работе – не только посмотрела предыдущие сезоны, но и как следует примерила на себя образ своих героинь. И сразу согласилась на роль.

Источник: Кинопоиск ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Генерал Суровикин начинает операцию в Херсоне с нуля – МК

Командующий исправит все предыдущие недочеты

Кулак разгромлен: армия России обрушила мощные превентивные удары на ВСУ

Украинцы пытаются сконцентрировать силы в одном месте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей