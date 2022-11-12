Киркорову экстренно сделали операцию на сердце

Киркорову экстренно сделали операцию на сердце
Филипп Киркоров и Бедрос Киркоров. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Певец чувствовал себя просто ужасно

90-летний певец Бедрос Киркоров медленно восстанавливается после операции на сердце. Батюшка поп-короля ходит с кардиостимулятором – у исполнителя пульс опускался всего до тридцати ударов в минуту.

Сам Бедрос говорит, что давно нужно было решать проблему. А ведь еще двадцать лет назад медики сообщили ему о мерцательной аритмии. Беда в том, что при приступе певец не знает, как реагировать. А сердце может просто резко остановиться.

Сын, узнав о беде, заставил папу установить кардиостимулятор. Бедроса пришлось оперировать уже в Москве. Кардиостимулятор установили без введения наркоза – лишь при местной анестезии. Но и этого хватило: Киркоров-старший не чувствовал никаких болезненных ощущений во время операции и был совершенно спокоен. Теперь может ходить и глотать воздух ртом, как раньше.

Сейчас пульс у Бедроса гораздо лучше – 64 удара в минуту. Артист уже готов выйти на сцену и выступить к Кремле в честь своего юбилея – эстрадному исполнителю 2 июня исполнилось девяносто лет.

Источник: Prozvezd ✓ Надежный источник
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